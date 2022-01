MPAL : Mor Gueye GAYE promet le développement socioéconomique de sa localité - vidéo

Le candidat de la Coalition Benno Bok Yakaar à la mairie de Mpal dans le département de Saint-Louis a promis ce mardi le changement et le développement socioéconomique dans sa commune. Lors d'un meeting initié à son intention, Mor Gueye Gaye a déroulé son programme tout en faisant part de ses grands projets pour l'émergence de Mpal, une fois porté à la tête de cette commune. Il a aussi saisi l'occasion pour appeler ses militants au calme, à la discipline et à la concorde. Ce qui, selon lui, contribuera à asseoir la paix et l'accalmie durant cette période de campagne et le jour du scrutin. Le candidat de la Coalition Benno Bok Yakaar dans la commune de Mpal, Mor Gueye Gaye a fait part de son programme pour la commune de Mpal. Il s'est engagé ainsi à relever un défi majeur au niveau de sa commune à savoir le développement économique et social de Mpal. Cette cité religieuse, a-t-il poursuivi, où repose le vénéré El Hadj Rawane Ngom mérite plus que ça", a soutenu Mor Gueye Gaye par ailleurs Directeur régional de l'Agéroute de Saint-Louis. Il n'a pas hésité à relever tous les manquements au sein de cette commune de Mpal avec notamment le déficit criard en infrastructures socioéconomique de base ; l'absence d'un bon lycée ; d'un poste de santé ; d'un centre socio-éducatif pour les jeunes ; le manque d'accompagnement pour les femmes dans leurs activités. Mor Gueye Gaye en a profité aussi pour lancer des messages de paix tout en insistant davantage sur l'accalmie, la discipline et à la concorde dans le champ politique.