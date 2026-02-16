Manifestations à Dakar : Un véhicule de la mairie de Biscuiterie incendié lors d'un déguerpissement

L'avenue Habib Bourguiba a été le théâtre de scènes de chaos ce lundi matin. Les mécaniciens installés aux abords de la Biscuiterie, vent debout contre leur déguerpissement imminent, ont manifesté violemment leur colère.



Le bilan matériel fait état d'un véhicule municipal et de deux tricycles de transport de marchandises calcinés. Les camions de l'opération de nettoiement ont également été la cible de nombreux jets de projectiles.





La riposte policière ne s'est pas fait attendre. Des policiers, dont certains en civil munis de fusils lance-grenades, ont engagé des courses-poursuites avec des manifestants souvent masqués et armés de pierres.



Cette situation a engendré des embouteillages monstres impactant plusieurs axes routiers majeurs de la capitale, le trafic étant totalement interrompu sur le tronçon menant vers le Front de terre.



MS



