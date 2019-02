Me Moussa DIOP limogé

Me Moussa Diop n’est plus Directeur général de Dakar Dem Dikk (Ddd). Selon des sources de emedia.sn, avocat et responsable politique à Podor, a été limogé en Conseil des ministres, ce mercredi.



Moussa Diop a été démis de ses fonctions après ses propos polémiques sur l’autoroute Illa Touba. L’ancien Directeur général a déclaré : « J’ai vraiment envie d’aller louer un caterpillar pour enlever ila Touba pour mettre Ila Fouta. Si j’étais à la place du Président Macky Sall, j’ aurais détruit l’autoroute ILa Touba pour l’amener à Fouta. »

L’ancien Dg est revenu sur ses propos pour dire qu’il l’a tenu dans un contexte politique.



EMEDIA.SN