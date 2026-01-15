Mercato : Krépin Diatta courtisé par Beşiktaş, Trabzonspor et clubs anglais

Krépin Diatta, international sénégalais de 26 ans évoluant à l'AS Monaco, se retrouve au cœur d'intenses spéculations sur le marché des transferts. Alors que sa saison en Principauté peine à décoller sur le plan du temps de jeu, le polyvalent milieu-défenseur sénégalais attire les convoitises de plusieurs clubs européens, notamment en Turquie et en Angleterre, selon FootMercato.
Situation contractuelle et intérêt des clubs européens
Le moment apparaît charnière dans la carrière de Krépin Diarra Karamoko Diatta. Son contrat avec l'AS Monaco arrive à échéance le 30 juin 2026, soit dans moins de six mois. Cette situation contractuelle courte place le joueur sénégalais dans une position favorable pour négocier un transfert.
Sur le marché, le profil du joueur monégasque suscite un vif intérêt. Plusieurs clubs de Süper Lig suivent de près sa situation, notamment Beşiktaş et Trabzonspor, désireux de renforcer leur effectif. Les discussions restent à un stade exploratoire, avec une attention portée sur la prochaine fenêtre estivale. En parallèle, des clubs anglais de Premier League surveillent également l'évolution du dossier. Avec une situation contractuelle favorable et une expérience européenne solide acquise au Club Bruges (2018-2021) puis à Monaco, l'ancien joueur belge représente une option intéressante pour des formations à la recherche de polyvalence tactique.
Renaissance en sélection : révélation au poste de latéral droit
Si Krépin Diatta connaît des difficultés à obtenir du temps de jeu régulier à Monaco cette saison, sa situation en équipe nationale du Sénégal contraste radicalement. Reconverti avec succès au poste de latéral droit par le sélectionneur Pape Thiaw, il enchaîne les prestations convaincantes avec les Lions lors de la CAN 2025 au Maroc.
Titulaire régulier sous les ordres du technicien sénégalais, Diatta a joué un rôle important dans le parcours du Sénégal, qualifié pour la finale après sa victoire 1-0 face à l'Égypte. Son apport défensif, son volume de jeu impressionnant et sa polyvalence tactique sont particulièrement remarqués par les observateurs du football africain et les recruteurs européens présents lors de la compétition continentale.
Cette transformation positionnelle de l'ailier ou milieu offensif en latéral moderne capable d'assurer les tâches défensives tout en participant à l'animation offensive témoigne de l'intelligence tactique et de la capacité d'adaptation du joueur formé à l'ASC Diaraf de Dakar. Ces performances de haut niveau lors de la vitrine que constitue la CAN n'échappent pas aux clubs en quête de renforts.
Aucune offre officielle, dossier ouvert pour l'été
À ce stade de janvier 2026, aucune offre officielle n'a été transmise à l'AS Monaco concernant un éventuel transfert de Krépin Diatta. Les contacts entre les clubs intéressés et l'entourage du joueur demeurent informels et exploratoires. Néanmoins, le dossier reste actif sur le marché des transferts, particulièrement en vue du mercato estival de juin-juillet 2026.
La direction sportive monégasque devra prendre une décision stratégique dans les prochains mois : prolonger le contrat d'un joueur peu utilisé cette saison, négocier un départ estival pour récupérer une indemnité de transfert, ou risquer un départ libre à l'expiration du bail en juin 2026.
Pour Krépin Diatta, un transfert pourrait représenter une opportunité de relance sportive, lui permettant de rejoindre une formation où il bénéficierait d'un statut de titulaire et d'un projet clair. La Süper Lig turque ou la Premier League anglaise pourraient constituer des destinations intéressantes pour la suite de sa carrière. Les prochains mois s'annoncent décisifs pour l'avenir de l'international sénégalais aux 44 sélections et 4 buts, entre la finale de la CAN 2025 dimanche contre le Maroc et les négociations qui s'intensifieront lors de l'ouverture du mercato estival.
MS/NDARINFO