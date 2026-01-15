Mercato : Krépin Diatta courtisé par Beşiktaş, Trabzonspor et clubs anglais

Sur le marché, le profil du joueur monégasque suscite un vif intérêt. Plusieurs clubs de Süper Lig suivent de près sa situation, notamment Beşiktaş et Trabzonspor, désireux de renforcer leur effectif. Les discussions restent à un stade exploratoire, avec une attention portée sur la prochaine fenêtre estivale. En parallèle, des clubs anglais de Premier League surveillent également l'évolution du dossier. Avec une situation contractuelle favorable et une expérience européenne solide acquise au Club Bruges (2018-2021) puis à Monaco, l'ancien joueur belge représente une option intéressante pour des formations à la recherche de polyvalence tactique.



