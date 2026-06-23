Météo : orages et pluies attendus sur plusieurs régions du Sénégal

Des orages et des précipitations sont attendus sur plusieurs régions du Sénégal entre ce mardi 23 et mercredi 24 juin 2026, selon les prévisions météorologiques.Les localités les plus directement concernées sont Kédougou, Bakel, Matam, Tambacounda, Ziguinchor et Cap Skirring, à l'Est, au Sud-Ouest et au Centre-Ouest du pays.





Les pluies toucheront également Kaolack, Nioro, Diourbel, Mbour, Thiès et Fatick. Des extensions restent possibles vers Linguère, Podor, Louga et Koungheul.En revanche, les risques de précipitations demeureront particulièrement faibles sur Dakar et Saint-Louis.





La chaleur persistera à l'intérieur du pays, principalement au Centre et au Nord-Est, avec des températures maximales oscillant entre 33 et 42°C. Les vents seront globalement faibles à modérés et souffleront du secteur Nord-Ouest à Sud-Ouest.





MS/NDARINFO.COM

