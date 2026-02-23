"Moment de vérité" : Pourquoi Ousmane Sonko donne rendez-vous aux Sénégalais à l'Assemblée

Le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a invité les citoyens et les observateurs à suivre de près les travaux de l'Assemblée nationale prévus ce mardi 24 février 2026 à partir de 10h. À travers une déclaration publiée sur sa page Facebook, il annonce une journée décisive qu'il place sous le signe de la transparence et de la vérité.



Contrairement à la séance de novembre dernier marquée par un boycott, le groupe Takku-Wallu et une large partie des non-inscrits prévoient cette fois d’être présents pour porter la contradiction.





Toutefois, cette participation de l'opposition reste strictement conditionnée au comportement du chef du gouvernement. Les députés de l'opposition ont d'ores et déjà prévenu qu'ils quitteront immédiatement la salle si le Premier ministre tient des propos jugés irrespectueux envers l'un de leurs membres.



Refusant de servir de simple faire-valoir lors du débat, le bloc Takku-Wallu et ses alliés entendent imposer un cadre d'échanges respectueux lors de ce qu'Ousmane Sonko qualifie déjà de "moment de vérité".



MS/NDARINFO



