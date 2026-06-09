Mondial 2026 : Habib Diarra confiant pour le choc des Lions face à la France

Le natif de Guédiawaye a exhorté ses partenaires à évacuer toute forme de complexe ou de crainte face aux vice-champions du monde en titre. Passé par les sélections de jeunes de l'équipe de France avant de défendre les couleurs de son pays d'origine, le milieu de terrain de l'élite anglaise a rappelé la nécessité de rester lucide pour contenir l'armada adverse.





Logés dans le groupe A en compagnie de la France, de la Norvège et de l'Irak, les doubles champions d'Afrique feront leur entrée en lice le 16 juin prochain au stade de New York.





Pour Habib Diarra, qui dispute sa toute première phase finale de Coupe du monde, ce rendez-vous revêt une résonance historique particulière, faisant écho à l'exploit de 2002 où les Lions avaient terrassé la France (1-0) au Japon.





Tout en affichant l'ambition légitime de surpasser les quarts de finale atteints par la génération dorée de El-Hadji Diouf, le joueur de 22 ans a prôné une cohésion d'équipe rigoureuse et une gestion intelligente de la pression médiatique pour négocier sereinement ce tournoi co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada.





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