NDAR exprime sa reconnaissance à sa fille Fatima FALL

Le quartier Sud de NDAR a vibré vendredi au rythme d’une cérémonie empreinte d’émotions en l’honneur de Fatima FALL, ancienne directrice du Centre de Documentation et de Recherche du Sénégal (CRDS). Tous les secteurs d’activités de la ville, des artistes aux artisans, hôteliers, universitaires, notabilités religieuses et coutumières, ont tenu à exprimer leur reconnaissance pour plus de trente ans d’engagement et de sacrifices au service de la préservation du patrimoine culturel.



L’événement a été marqué par des réminiscences poignantes et des témoignages fervents, rendant hommage à une personnalité qui a su défendre avec ardeur les valeurs culturelles de Saint-Louis. La mobilisation s'est tenue alors qu'un colloque est organisée à son hommage à l'Université Gaston Berger.



Fatima FALL, touchée pour l’ampleur des témoignages, a rappelé le chemin plein d'obstacles parcouru et les immenses défis relevés. Elle a lancé un appel à la mobilisation collective pour protéger un patrimoine qui fait face à des menaces préoccupantes.



« Le patrimoine, c’est quelque chose que nous avons en commun et que nous devons préserver pour les générations actuelles et futures », a-t-elle déclaré, soulignant l’urgence de l’action. Elle a invité les autorités à prendre en compte l’importance de cet héritage culturel qui constitue un pilier fondamental de notre identité.



« La culture est la base de tout développement », a ajouté Fatima qui donne l'exemple des « pays asiatiques qui se sont développés grâce à leur riche culture ». « Il n’y a aucune raison pour que le Sénégal ne puisse pas en faire autant », a-t-elle affirmé.



Elle a insisté, en outre, sur la nécessité d’un accompagnement, d’une sensibilisation et d’une communication efficaces pour parvenir à la sauvegarde du patrimoine.