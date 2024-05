Nouveau DG l'ASEPEX, Modou Mbène GUÈYE, mesure " la grandeur des attentes de la part " et " l'obligation de résultat "

" Je voudrais témoigner toute ma gratitude au Président de la République et au Premier ministre pour le choix porté sur ma modeste personne pour la Direction générale de l’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX), a déclaré Modou Mbbène GUÈYE, porté à la tête de la direction en marge du conseil des ministres du 15 mai 2024.



Le coordonnateur de Pastef/Saint-Louis dit mesurer " la grandeur des attentes de la part des autorités mais également des populations envers qui, nous avons une obligation de résultat".



" Je vous remercie pour vos nombreux appels et messages de soutien qui ne sont, en réalité, qu'une invite au respect des principes sous-tendant notre dynamique commune", a-t-il ajouté en adressant une " mention spéciale aux populations du Département de Saint Louis, aux frères et sœurs de la Coalition Diomaye President , mais aussi de PASTEF pour le soutien actif et permanent.



" Ensemble, avec courage, patriotisme et abnégation, nous pouvons y arriver", a conclu M. GUÈYE dans la note parvenue à NdarInfo.