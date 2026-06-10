Nouveau plan décennal forestier 2026-2035 : Le service régional des Eaux et Forêts lance les consultations

Le service régional des Eaux et Forêts de Saint-Louis a engagé des consultations sectorielles pour l’élaboration du nouveau plan décennal de développement forestier 2026-2035.





La révision de l'ancienne politique forestière (2005-2025) s'explique par le fait « qu'elle est arrivée à terme d'abord » et par la nécessité de s'aligner sur « un nouveau référentiel, l'agenda national de transformation du Sénégal vision 2050 », a indiqué le chef du service régional des Eaux et Forêts de Saint-Louis, le Lieutenant-colonel Yoro Baldé. Cet outil prend le relais des précédentes réformes historiques, à savoir le plan directeur de développement forestier de 1981 et le plan d'action forestier de 1993.





L'officiera précisé que « la rencontre porte sur la consultation des différentes parties prenantes (...), à savoir l'écologie territoriale, l'ensemble des services techniques, pour décliner un plan ». Selon lui, « ce plan décennal forestier, contrairement à ce que nous l'avons dit, ce n'est pas seulement le service forestier, il regroupe l'ensemble des autres services techniques, c'est-à-dire la direction des parcs nationaux, la direction des herbes marines communautaires protégées, et toutes les autres parties prenantes ».





Le Lieutenant-colonel Yoro Baldé a rappelé que « l'objectif de ce plan décennal, c'est de renforcer la gestion durable des forêts, des terres et de la faune sauvage, ensuite d'améliorer les conditions de vie des populations ». Pour cet atelier régional, « l'objectif fondamental, c'est de mener des consultations inclusives, qui vont aboutir à des consensus forts en vue de la gestion durable des forêts et des terroirs », a-t-on conclu.



