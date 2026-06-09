Numérique : Trois Sénégalaises au concours mondial de codage en Pologne

Trois élèves du Lycée d’Excellence Daara Rama représenteront le Sénégal à la 10ᵉ édition du concours international de programmation informatique « Wrocław Code 2.0 », qui se tiendra le 12 juin 2026 en Pologne.





Ndeye Amina Mané, Racky Ndiaye et Adja Ngoné Gaye ont officiellement reçu le drapeau national des mains du ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, au cours d’une cérémonie solennelle organisée à Dakar avant leur envol pour l’Europe centrale.





Cette compétition internationale d'élite est entièrement dédiée à l'éducation numérique et rassemble les meilleurs jeunes talents mondiaux du codage algorithmique. Le chef du département de l'Éducation a profité de cette tribune pour saluer l’excellence scientifique féminine et réaffirmer les ambitions de l'État visant à accélérer l’apprentissage des technologies numériques de rupture au sein des établissements scolaires sénégalais.



MS/NI



