Offre d'emploi : Consultant International and Suivi et évaluation de l’UNDAF+

Avec l'adoption du Plan de relèvement et de consolidation de la paix (RCPCA 2017-2021) par le Gouvernement, la RCA entend s’engager progressivement dans la phase post-crise et amorcer de façon irréversible son processus de reconstruction. Le RCPCA a identifié trois domaine stratégiques et prioritaires d’intervention à cet égard : (i) soutenir la paix, la sécurité et la réconciliation, (ii) renouveler le contrat social entre l’Etat et la population et, (iii) assurer le relèvement économique et la relance des secteurs productifs. Il n’en demeure pas moins qu’à côté de ces ambitions de relèvement, les préoccupations humanitaires restent importantes. C’est pourquoi un Plan de réponse humanitaire (PRH 2017-2019) a été élaboré et endosser par le Gouvernement (en novembre 2017). Pour tenir compte de la dynamique du contexte le PRH prévoit dans ses mécanismes des revues semestrielles qui représentent une occasion pour faire les ajustements pertinents compte tenu de l’évolution de la situation sur le terrain.



Pour appuyer la mise en œuvre du RCPCA, les Nations Unies en RCA dans leur ensemble (Equipe pays et MINUSCA) ont signé, avec le Gouvernement, un nouveau Plan cadre conjoint d’assistance au développement (UNDAF+) pour la période 2018-2021. L’opérationnalisation de cadre s’appuiera sur des plans de travail conjoints sur une base biennale et des programmes conjoints.. Selon les mandats respectifs et l’impératif d’intégration et de convergence des actions ces plans et programmes réunissent plusieurs agences et la MINUSCA selon le cas autour de thématiques spécifiques.



Un plan de suivi et évaluation de l’UNDAF+ a été adopté en même temps que ce dernier avec les objectifs suivants :



L’évaluation périodique des différentes composantes de l'UNDAF+ pour une meilleure appréciation de l'efficacité, de la pertinence et de la durabilité des interventions ;

Le renforcement de la culture du Suivi et Evaluation au sein des NU à travers le travail en équipe, l’appropriation de l’UNDAF+, le renforcement des capacités en matière de collecte et d’analyse des données, ainsi que la production de rapports de qualité. A cet effet, le RCO se dotera d’une unité de Suivi-évaluation de niveau conséquent. Cette dernière s’appuiera et appuiera le Groupe de Travail Suivi & évaluation de l’UNCT ;

La promotion de la culture du Suivi et Evaluation en RCA en général à travers un travail d’appui-conseil aux institutions nationales, notamment l’Institut centrafricain de statistiques et d’études économiques et sociales (ICASEES) et le Réseau national centrafricain de suivi et évaluation.

La mise en œuvre du S&E de l’UNDAF+ reposera sur les Groupes de résultats. Il y en a trois, correspondant aux trois résultats stratégiques de l’UNDAF+. Leur composition intègre les staffs des agences et entités participantes de l’UNCT et de la MINUSCA et des représentants du Gouvernement. Ils comportent en leur sein des responsables de S&E chargé d’assurer le suivi et évaluation des progrès vers les résultats correspondants de l’UNDAF et de produire la documentation requise. Les trois groupes, sans les représentants du Gouvernement forment également le Programme Management Team (PMT) de l’UNCT avec les mêmes responsabilités. Le PMT appuie l’Equipe pays et s’assure que les plans de travail des agences sont alignés sur les résultats de l’UNDAF. Il assure la coordination des revues annuelles et la revue finale.



Le système de suivi et évaluation de l’UNDAF+ est fondé sur le triptyque suivi, enquêtes et évaluation. Le suivi de l’UNDAF est réalisé annuellement et inclut les revues semestrielles et annuelles conjointes SNU-gouvernement à travers les Groupes de résultats et les réunions annuelles entre les Nations Unies et le Gouvernement. Ces revues conjointes ont principalement pour intérêt de mesurer les progrès enregistrés, favoriser les échanges entre toutes les parties prenantes du processus et nourrir le cycle de programmation.



Dans cette optique, les Nations Unies envisagent de mettre sur pied une plateforme DFA.MONITORING sous le leadership de l’UNICEF, pour faire le suivi des indicateurs de UNDAF+. Cette plateforme intégrera aussi le S&E du RCPCA pour assurer l’harmonisation des indicateurs et des données entre l’UNDAF+ et le RCPCA dont il est une contribution, celle des Nations Unies en RCA. Différents niveaux d’accès seront accordés (i) aux décideurs pour une vue d’ensemble des résultats et des progrès pour chaque indicateur, (ii) aux structures techniques pour le renseignement des indicateurs après validation et, (iii) aux utilisateurs du domaine public pour la visualisation de secteurs spécifiques. Une session initiale de formation sera organisée pour les trois groupes de résultats à l’alimentation et à l’utilisation des ressources de la plateforme. Un partenariat avec un fournisseur a été conclus à cet effet. UNICEF a également conclut des partenariat avec des agences spécifiques du Gouvernement pour le renforcement de leurs capacités en matière de suivi et évaluation, conformément aux recommandations de l’UNDAF+.



C’est donc dans le contexte, et plus particulièrement, dans le cadre de l’objectif 2 ci-dessus que l’UNCT, à travers le Bureau du Coordonnateur Résident (RCO) recrute un (e ) consultant(e) international(e ) en suivi et évaluation avec une expérience avérée dans le suivi et évaluation de l’UNDAF+ et des stratégies similaires.