Offre d'emploi : Responsable d’antenne pour un établissement de formation professionnel

QUALIFICATION/FORMATION

- Niveau minimum Bac+4

- Expérience pertinente dans le domaine de la formation

- Excellente maitrise de la langue française

- Expérience des questions pédagogiques

- Bonne maitrise de l’outil informatique



ACTIVITES

- Assurer la communication avec toutes les parties prenantes de la structure (administration, apprenants, parents, enseignants, partenaire)

- Organiser le travail administratif ;

- Programmer les modules d’études des différents pôles de l’établissement ;

- Etablir les PV de réunion ;

- Gérer le planning des enseignants, des disciplines complémentaires et assurer le suivi de l’état des classes ;

- Enregistrer et vérifier des notes (examens, contrôle continu) ;

- Assurer le suivi des dossiers scolaires des apprenants ;

- Tout autre tâche qui lui sera confiée dans le cadre de sa mission



SAVOIR-ETRE

- Sens de l’organisation très développé

- Excellente Communication et qualités relationnelles indispensables

- Autonomie

- Sens de la discrétion

- Disponibilité / Proactivité

- Excellente présentation et bonne élocution

- Exemplarité



DATE LIMITE DE DEPOT

Le 30 Mars 2018 à 18 heures

DOSSIER DE CANDIDATURE

- CV

- Diplôme

- Lettre de motivation



A l’adresse suivante : admission@estg.sn