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Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale ? La vidéo qui met fin au débat

Dimanche 24 Mai 2026

La séance d'installation de la 15e législature et d'élection du président, tenue le 2 décembre 2024 et dirigée par le député Alla Kane, en sa qualité de doyen d'âge des élus, met fin au débat sur la possibilité d'un retour d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale en tant que député.


 Ce conclave consacré à la vérification des mandats et à l'élection du président de l'institution, avait été dirigée par le député Alla Kane (87 ans), en sa qualité de doyen d'âge des élus de la coalition PASTEF. Il était assisté dans ses fonctions de secrétaire par la benjamine de l'Hémicycle, Anne Marie Yacine Tine (26 ans). C'est ce Bureau d'âge qui a encadré le vote nominal des 165 parlementaires menant à l'élection définitive d'El Malick Ndiaye au perchoir.


Avant de céder la direction des travaux, le président de séance avait officiellement notifié l'existence d'une dispense réglementaire : « J'ai reçu une demande de suspension de mandat de nos collègues Ousmane Sonko et Mohamed Talla Ndao, élus respectivement sur la liste proportionnelle de PASTEF et sur la liste majoritaire de la même formation de Kaffrine ».
 

Lors de ce conclave, le doyen Alla Kane avait expressément indiqué :

« J'ai reçu une demande de suspension de mandat de nos collègues Ousmane Sonko et Mohamed Talla Ndao, élus respectivement sur la liste proportionnelle du PASTEF et sur la liste majoritaire de la même formation à Kaffrine. En vue de pourvoir à ces vacances et d'appliquer les dispositions de l'article L.154 du Code électoral, j'invite Mamadou Abdou Mbow, Ismaïla Mamadou Abdoul Wone et Abdoulaye Thomas Faye, candidats non élus sur cette même liste, à venir respectivement occuper leur place dans l'hémicycle. »


Cette formulation textuelle écarte l'hypothèse d'une perte définitive du siège. En droit public sénégalais, la « suspension de mandat » implique la réversibilité automatique de la situation dès que l'incompatibilité avec une fonction au sein du pouvoir exécutif prend fin. En conséquence, l'activation de l'article 124 du règlement intérieur par le Bureau de l'Assemblée nationale — convoqué ce dimanche à 15 heures — reste la seule procédure administrative applicable pour entériner le retour d'Ousmane Sonko sur son siège législatif d'ici le 22 juin 2026.

MS/NDARINFO
 

 



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