PREFELAG : Les riverains du lac de Guiers expriment leur satisfaction aux partenaires.

Le représentant résident au Sénégal de la Banque africaine de développement Serge Ngessan a effectué du 19 au 20 janvier une visite à Richard Toll et les villages situant près du lac (Ndombo, thiékéne, Ndiayel, Gadal Khout, etc) en compagnie d’experts de l’OLAC.



Devant les visiteurs accueillis chaleureusement, les villageois ont magnifié l’apport de ce projet dans leur fonctionnement habituel. C’est ce qu’ont témoigné les résidents de la commune de Ndombo, dont la plupart des femmes se rendaient dans le lac pour faire le linge ou déverser leurs eaux. En effet, ces pratiques polluaient l’eau du lac et n’aidaient guère les habitants de cette localité.



C’est dans ce cadre que, pour protéger le lac, l’OLAC dans le cadre du PREFELAC a mis sur pied 61 d’ouvrages d’assainissements dont des fosses septiques avec des toilettes ainsi que des bagues à laver reliées à des canaux pour pallier les problèmes des habitants de cette localité.



Ces derniers ne se sont pas empêchés d’exprimer leur joie lors de la rencontre.



« Vous avez revitalisé le lac. Auparavant, on ne pouvait même pas distinguer s’il y en avait ici, car celui-ci était rempli d’herbe», témoigne un villageois.



« L’état du lac était si grave que le village ne pouvait que compter sur les bonnes volontés pour nous sortir de ce pétrin. Des crocodiles et des reptiles l’avaient envahi. C’était très dangereux pour les habitants. Vous êtes venus à temps», renchérit cet homme.



Dans un autre village, à Tiékéne, les habitants reçoivent les visiteurs autour d’une natte. Abibatou Mbaye, la trentaine, considérée comme une héroïne, témoigne en versant de chaudes larmes.



« Cette initiative nous a sauvé la vie, car le village n’avait pas d’eau. Les femmes étaient obligées de se rendre chaque jour dans le lac pour chercher de l’eau dans des conditions extrêmement difficiles ».



Ainsi, une fois les 48 heures de visites et d’échanges avec les villageois clôturés, le représentant de la BAD Serge Ngessan s’est félicité des exploits du projet.



« C’est une totale satisfaction et une fierté. Nous sommes très attachés à l’impact de ces projets sur la vie des populations. Je viens de voir un projet extraordinaire qui a transformé la vie des gens. Cela fait 17 ans que je suis à BAD, je pense que c’est le premier projet que nous avons fait dans le secteur de l’environnement qui a ce type de résultat, qui dépasse nos espérances », a-t-il affirmé.



Le représentant de la BAD de renchérir « nous avons transformé une zone sèche sans eau en une autre humide avec un volume quadruplé. Nous avons donné la vie en un espace mort. Je voudrais féliciter les responsables de cette île, féliciter l’Olac et les populations qui ont travaillé sur ce programme », a-t-il dit.



Serge Ngessan a par ailleurs indiqué que la BAD fera de ce projet une référence, aussi bien dans le pays qu’à l’international.



Abdourahmane NIANG ( Stagiaire)