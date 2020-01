PROJET SERRP : des chèques remis aux impactés de DIOUBOP (vidéo)

Quarante-trois personnes affectées par le projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP) à Diougop (Commune de GANDON) ont reçu, lundi, des enveloppes financières des mains du Préfet de Saint-Louis. Cette remise s’inscrit dans la mise en œuvre du volet social du projet. Un comité ad hoc mis en place, à cet effet, piloté par Mariama TRAORE, s’était chargé de recenser les impactés et de définir les critères d’accompagnement. Leurs biens ont été évalués et les montants correspondants ont été retenus. Ces références ont été partagées au sein de cette entité qui regroupe des services de l’État et des experts de l’Agence Régionale de Développement (ARD) en charge du SERRP. Suivez les explications du Préfet de Saint-Louis