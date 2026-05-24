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Popenguine 2026 : Près de 24 000 marcheurs attendus pour la 138e édition du pèlerinage marial

Dimanche 24 Mai 2026

Popenguine 2026 : Près de 24 000 marcheurs attendus pour la 138e édition du pèlerinage marial

Le comité d’organisation de la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine attend près de 24 000 marcheurs officiels sur les différents axes routiers menant à la cité religieuse. L'annonce a été faite ce samedi par le président du comité, l’abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf, marquant le lancement de ce rassemblement majeur de la communauté catholique du Sénégal à l'occasion de la Pentecôte.


Démarrage des célébrations et mobilisation des jeunes marcheurs

 

Les activités spirituelles ont officiellement débuté dans les différents foyers de regroupement par la célébration de la messe pré-dominicale. À la suite de ces temps de prière et de dévotion, les vagues de jeunes pèlerins ont entamé leur progression pédestre vers le sanctuaire marial ce dimanche à l’aube. Selon l’abbé Diouf, le chiffre officiel de 24 000 marcheurs enregistrés intègre les effectifs recensés par les paroisses, bien que de nombreux fidèles non répertoriés empruntent également les axes routiers de manière parallèle.
 

Extension des infrastructures d'accueil et dispositif de sécurité

 

Face à la croissance constante du nombre de participants, le comité d'organisation a procédé à une restructuration spatiale au niveau du nouveau sanctuaire. Des pagodes, des tentes et des structures temporaires ont été installées pour accroître les capacités d'accueil des pèlerins ainsi que des autorités administratives. Pour matérialiser cet encadrement, les organisateurs ont édité 80 000 badges destinés aux pèlerins ordinaires et 26 000 pour le segment spécifique des marcheurs.
 

Sur le plan de la sécurisation de l'événement et de la gestion des flux routiers, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Martin Faye, a effectué une visite de terrain en compagnie de ses équipes. Cette inspection visait à valider le dispositif de surveillance déployé à Popenguine et dans les localités environnantes afin de garantir le bon déroulement des célébrations eucharistiques et des séances de chapelet prévues tout au long du pèlerinage.
 

MS/NDARINFO
 



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