Prévention de la violence électorale : à l’UGB, un conclave de Goethe Institute pour sensibiliser sur "la consolidation de la paix"

À l’initiative du Centre pour la démocratie, le développement et la culture en Afrique de Goethe Institute, un conclave sur les mécanismes de prévention de la violence électorale a mis en relation des acteurs politiques de Saint-Louis, des chercheurs de l’Université Gaston Berger et des Étudiants autour d’un cadre d’échanges.



Cette initiative entre dans le cadre du programme « synergie citoyenne pour la prévention de la violence électorale et la consolidation de la paix » mis en œuvre par cette organisation. Abdoul Salam Wane, membre de l’Institut, a rappelé « la nature conflictogène » des élections qui « génèrent des chocs de détestations », en invitant les parties prenantes à mettre en avant l’intérêt général et cohésion sociale.



« On peut être de partis différents sans vouloir mettre le feu dans la case de l’autre. Il ne faudrait pas que des identités individuelles prennent le dessus sur celles conviviales et séculaires », a-t-il ajouté.



M. Wane a invité les étudiants à jouer pleinement le rôle « en portant la voie de la paix et de la quête du mieux-vivre ensemble, de ce que sait le Sénégal », a-t-in conclu.