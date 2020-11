Qu'est-ce que le trading social, ses avantages et les principales plateformes de trading social

Covesting est une plateforme de contrats en chaîne et intelligente qui permet aux investisseurs débutants de se connecter à des traders qualifiés pour réaliser des profits sur le marché de la crypto-monnaies. Ici, en tant qu'investisseur, vous pouvez gagner des profits sur le marché de la crypto-monnaies en copiant simplement et automatiquement les stratégies de négociation des traders qualifiés. Vous pouvez choisir le trader dont vous voulez copier les stratégies en fonction de sa stratégie et de son niveau de compétence.



Sur la plateforme, en tant qu'investisseur, vous pouvez voir et choisir des négociants en crypto-monnaies compétents en fonction de leur stratégie de négociation, qui correspond à votre objectif de profit. Avant de choisir un trader qualifié, vous obtenez un aperçu de la stratégie de chaque trader qualifié, vous lisez leurs revues de stratégies de trading, vous accédez à l'historique de leur stratégie de trading en temps réel. Vous pouvez ainsi connaître, avant de choisir, le trader le plus compétent pour répondre à votre objectif de profit.



Et comme les traders qualifiés sont nombreux, vous pouvez choisir de vous abonner à autant de traders professionnels que vous le souhaitez.



Mais ce ne sont pas seulement les investisseurs débutants qui profitent de la plateforme ; les commerçants professionnels en profitent aussi grâce à la participation aux bénéfices d'un investisseur.



Le mot de la fin



Pour conclure, nous avons appris que le trading social permet la libre circulation et l'accès à l'information pour aider les individus à prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause en tirant parti du pouvoir de la communauté.



Les plateformes de trading social offrent aux débutants des possibilités de négocier facilement et efficacement sur le marché de la crypto-monnaies sans craindre les échecs des débutants. Bien sûr, elles n'éradiquent pas complètement l'échec, mais elles minimisent les risques d'échec.



Comme les plateformes de trading social s'adressent à la fois aux débutants et aux professionnels, elles créent une communauté d'investisseurs fiable, qui vous permet de gagner des bénéfices au fur et à mesure que vous apprenez. Essayez le social trading ici et partagez avec nous votre expérience dans la section commentaire ci-dessous.