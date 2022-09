SERRP : Avis d'audience publique sur la conception des aménagements et la consistance des travaux, le mercredi 31 août 2022

Toutes les parties prenantes peuvent obtenir des informations ou consulter les documents aux adresses suivantes :

AGENCE DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL (ADM) : 5, Avenue carde, Immeuble Carde Rénovation – 3éme étage Tel : 00 221 33 849 27 10/ 77 228 82 87/ 78 186 12 99

PREFECTURE DE SAINT –LOUIS : 77 529 05 79

Toutefois, suite aux modifications apportées sur la conception des aménagements et la consistance des travaux, notamment la construction d’un canal de drainage des eaux pluviales et d’une station de relevage/pompage des eaux, l’Etude a été actualisée et le rapport provisoire a fait l’objet d’une pré-validation par le Comité Technique National de la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) le mercredi 31 août 2022 à Saint-Louis.A cet effet, je voudrais porter à votre connaissance que l’ADM, de concert avec la DEEC, les Communes de Gandon et de Saint-Louis, organise l’audience publique,à la salle de conférence de la Gouvernance de Saint-Louis, afin de recueillir les avis et propositions des populations concernées.Les commentaires ou suggestions pourront être déposés au niveau de l’ADM ou envoyés par mail à : contact@adm.gouv.sn CHEIKH ISSA SALL