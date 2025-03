Saint-Louis : Appel à la reconversion et à la solidarité lors du 3ᵉ dimanche de Carême

Au 3ᵉ dimanche de Carême, les fidèles chrétiens ont communié à la cathédrale de Saint-Louis à l’occasion de la messe célébrée par le curé Abbé Jean Lui Coly. Lors de son homélie, il a insisté sur l’importance de la reconversion spirituelle et de la solidarité envers les plus démunis, rappelant ainsi les valeurs essentielles de partage et de compassion prônées par l’Église en cette période de pénitence.