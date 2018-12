Saint-Louis - Cinéma : Véronique Tshanda Beya Mputu remporte le trophée francophone de l’interprétation féminine

L’actrice congolaise Véronique Tshanda Beya Mputu, héroïne du film ‘’Félicité’’ du réalisateur sénégalais Alain Gomis a remporté, samedi, à Saint-Louis, le trophée francophone de l’interprétation féminine, a constaté l’APS.



Elle a reçu sa récompense au Quai des Arts lors de la soirée de clôture de la 6e édition des Trophées francophones du cinéma, qui s’est tenue du 23 novembre au 8 décembre 2018.



‘’C’est un réel plaisir, cela fait plaisir de gagner, je suis très contente et reconnaissante d’avoir eu ce prix francophone, c’est un grand prix (…)’’, s’est réjouie l’actrice lors de la remise du prix.



Cette récompense est la septième du genre obtenue par ‘’Félicité’’ à travers le monde, depuis sa sortie en février 2017. Le film a aussi remporté beaucoup de prix, dont l’Etalon d’or de Yennenga la même année.



L’actrice se réjouit de sa participation aux Trophées francophones du cinéma à Saint-Louis, ‘’une rencontre qui rassemble le monde entier pour partager et faire de belle rencontres’’. Véronique Tshanda Beya Mputu se dit très contente de revenir au Sénégal où elle est à ‘’l’aise’’ et compte désormais des amis dont ‘’ la nourriture’’.



‘’Cela fait plaisir d’être là, dans ma +Téranga+ [hospitalité, en wolof] adorée, parmi les miens’’, a-t-elle confiée.



Elle a promis de ’’revenir à Saint-Louis en février prochain, pour y tourner un film avec un réalisateur franco-marocain’’. Véronique Tshanda Beya Mputu sera aussi en tournage en Côte d’Ivoire et au Congo.



Les Trophées francophones du cinéma se sont déroulées dans une bonne ambiance musicale avec les prestations des musiciens Ablaye Cissokho, Maréma Fall, entre autres. Ils marquent leur retour au Sénégal après la première édition organisée à Dakar, en 2013.



Les villes de Dakar, Paris (France), Abidjan (Côte d’Ivoire), Breyrout (Liban), Yaoundé (Cameroun) et Saint-Louis (Sénégal) ont déjà accueilli l’évènement. La prochaine destination n’est pas encore connue, selon Nicole Gilet, vice-présidente de l’Association des trophées francophones du cinéma (ATFCiné) et déléguée générale du Festival de Namur.



Liste des lauréats 2018 des Trophées francophones du cinéma

Liste des lauréats 2018 des Trophées francophones du cinéma



---Trophée francophone de l’interprétation féminine : Véronique Tshanda Beya Mputu dans le film Félicité (Sénégal)

---Trophée francophone de l’interprétation masculine Ahmed Magdy dans le film ‘’Ali, la chèvre et Ibrahim’’ de de Sherif El Bendary. (EGYPTE)

---Trophée francophone du second rôle féminin : Diamand Abou Abboud dans le film ‘’L’insulte’’ de Ziad Doueiri (Liban)

---Trophée francophone du second rôle masculin : Arieh Worthalter dans le film ‘’Razzia’’ de Nabil Ayouch (Maroc)

---Trophée francophone de la réalisation : Robin Campillo pour le film 120 battements par minute (France)

---Trophée francophone du scénario : Ziad Doueiri et Joëlle Touma pour le film ‘’L’insulte’’ (Liban)

--- Trophée francophone du court métrage : ‘’On est bien comme ça’’, de Mehdi Barsaoui (Tunisie)

---Trophée francophone du long métrage documentaire : Maman Colonnelle de Dieudo Hamadi (RDC)

--- Trophée francophone du long métrage de fiction : ‘’Une famille Syrienne’’, de Philippe Van Leeuw (Belgique).



APS