Saint-Louis : Dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l’utérus, ce jeudi 04 janvier 2018, à l’école Amadou Dugay Clédor

La Fondation Serigne Madior Cissé Ihsaane-Bienfaisance organise des séances de dépistage gratuit du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus, ce jeudi 04 janvier 2018 à partir de 5 heures du matin à l’école Amadou Dugay Clédor , dans le quartier Sud de Saint-Louis.



Ces consultations médicales sont déroulées en collaboration avec une équipe de gynécologues et de cancérologues venue de Dakar, renseigne un communiqué transmis à Ndarinfo.com.



Des médicaments seront offerts aux personnes diagnostiquées , note le document.



La Fondation Serigne Madior Cissé-Ihsaane invite toute la population féminine de Saint-Louis à venir massivement se faire consulter et prévenir au mieux ces maladies.



Le Président de la Fondation

Imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé