Saint-Louis - Énergies renouvelables : Le Sénégal ambitionne de 30% en 2025 (officiel)

Le directeur de cabinet du ministère de l’Énergie et du Pétrole a salué la décentralisation des réflexions sur ce secteur à travers l’organisation de la première édition du forum régional sur les énergies renouvelables. Abdoulaye DIA qui s’exprimait, vendredi, en marge de ce conclave a fortement magnifié l’initiative de l’Agence Régionale de Développement (ARD) et de ses partenaires. La participation des acteurs de l’énergie, des universitaires et des collectivités locales est essentielle, dit-il, pour relever les ambitieux défis que le Sénégal s’est assignés. Il a rappelé que « dans la dernière lettre de la politique de développement du secteur de l’Énergie en 2019, il a été instruit de passer d’un taux d’énergie renouvelable de 20% à 30% d’ici 2025 ». « Nous devons renforcer notre programme d’investissement en matière d’énergie propre », a-t-il ajouté.