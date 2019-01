Saint-Louis : des citoyens modèles distingués pour leurs actions

Le groupement de femmes ‘’And japalanté’’ du quartier populaire de Darou de Saint-Louis, a remis dimanche des distinctions à des personnes très plus engagées dans des actions de bienfaisance à l’endroit des populations, afin de les offrir en exemple aux jeunes générations.



Le bienfaiteur Saloum Kane, l’imam du quartier, Bakary Daffé, ainsi qu’un responsable des jeunes et Aminata Fall, surnommée la ‘’Maman des démunis’’, ont été honorés à l’occasion d’une cette cérémonie dénommée ‘’Sargal’’, présidée par le directeur de cabinet du maire de Saint-Louis, Ababacar Bitèye, en présence des notables du quartier Darou.



Saloum Kane a loué ce ‘’geste honorable’’ des femmes du groupement ‘’And japanalté’’, initiatrice de la cérémonie. Celle-ci doit à son avis faire tache d’huile dans tous les quartiers de Saint-Louis, afin de récompenser le mérite et la reconnaissance des citoyens envers les personnes qui se sont distinguées en étant au service de la communauté.



Selon lui, les jeunes faisant preuve d’une citoyenneté exemplaire, ont besoin d’être encouragés, pour que la société sénégalaise puisse disposer d’une jeunesse pouvant servir de modèle et apte à construire un Sénégal émergent.



Ndèye Bineta Sall, présidente du groupement, souligne que les femmes regroupées dans le mouvement s’activent dans des activités de développement, pour soutenir leurs familles, mais aussi prendre part activement au développement du Sénégal.



Les femmes, dit-elle, ont aujourd’hui besoin de financements pour leurs activités génératrices de revenus, notamment le maraîchage, l’agriculture, le commerce, la transformation des produits halieutiques et agricoles.



APS