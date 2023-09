Saint-Louis : l’ASC Renaissance de Pikine renoue avec le social (vidéo)

Une trentaine d’enfants ont été circoncis mercredi à l’occasion de la sixième édition d’une initiative solidaire de l’ASC Renaissance de Pikine ( Guy Mbargu). À cette occasion, les membres du bureau de cette association sportive et culturelle, se sont mobilisés à côté de bonnes volontés de la localité et d’autres filles et fils du quartier établis dans la diaspora.



En plus de l’intervention chirurgicale, l’ASC prend en charge les ordonnances des circoncis. Pour cela, un système de parrainage a été préconisé permettant aux mômes d’être mis sous la tutelle d’un membre de la Renaissance.



L’engagement social de l’ASC se traduit également par la remise de « Sukaru Koor » en faveur de nécessiteux durant le mois béni de Ramadan et l’appui aux défavorisés sous diverses formes. Une posture magnifiée par les bénéficiaires qui prient pour la pérennisation et l’élargissement de ces actions.