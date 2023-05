Saint-Louis : l'avenue général de Gaulle bloquée. Un véhicule de la police incendié (photos)

Les heurts qui ont éclaté dans plusieurs localités du pays n’épargnent pas la ville tricentenaire. Des jeunes, solidaires aux vagues de manifestations soulevées à Ziguinchor par les souteneurs d’Ousmane SONKO, ont brulé des pneus et placés des objets sur l’avenue Général de Gaulle et la rue de Paris, constate NdarINFO.



Des forces de l’ordre y sont déployées pour libérer l’axe usant de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Un véhicule de la police a été incendié non loin de la station régionale de Sud FM. La voie menant au marché de SOR depuis le commissariat central est pour l'heure impraticable. Des échauffourées ont également été annoncées à l’Université Gaston Berger.



Nous y reviendrons