Saint-Louis : le 3FPT évalue d’une vingtaine de projets d’insertion, de formation et d’investissement – vidéo

Vingt-cinq programmes de formation, d’insertion et de demande d’investissements soumis par des établissements de la zone nord ont été passés à la loupe jeudi à l’occasion d’un atelier organisé par le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT). Un comité élargi aux inspections d’éducation et de formation, aux conseils départementaux de Saint-Louis et de Louga a évalué la pertinence des différentes propositions émises. Il faut rappeler que cette initiative découle d’une collaboration entre le 3FPT et la coopération luxembourgeoise(SN32). « L’objectif est de déboucher à l’emploi ou l’auto-emploi », note Sophie DIALLO, la directrice du Fonds. Au terme de la validation, les soumissionnaires retenus vont étoffer la liste de 521 bénéficiaires du 3FPT.