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Sécurité nationale : Reçu par Diomaye Faye, Ali Ngouille Ndiaye alerte sur la cybersécurité et les frontières

Dimanche 24 Mai 2026

Sécurité nationale : Reçu par Diomaye Faye, Ali Ngouille Ndiaye alerte sur la cybersécurité et les frontières

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à l’ancien ministre de l’Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye. Les discussions entre le chef de l’État et l’ancien membre du gouvernement sous l'administration de Macky Sall ont porté de manière prioritaire sur les défis majeurs de la sécurité intérieure, la surveillance des zones frontalières et la recrudescence des cyberattaques contre les infrastructures sensibles de l’État.
 

Un diagnostic des vulnérabilités urbaines, rurales et stratégiques

 

À sa sortie d’audience, Ali Ngouille Ndiaye a partagé, au micro de la RFM, les détails de cet échange technique. Il a dressé une cartographie des préoccupations sécuritaires qui impactent à la fois les milieux urbains et ruraux. « Nous avons beaucoup de soucis sur le plan sécuritaire », a-t-il averti.
 

Parmi les urgences sectorielles mentionnées figurent le phénomène récurrent du vol de bétail qui déstabilise le monde pastoral, la nécessité de consolider la sécurité économique, ainsi que la sécurisation impérative des plateformes de production et des installations pétrolières et gazières transfrontalières du pays.
 

Face-à-face avec la menace informatique contre les structures publiques

 

L'ancien ministre a particulièrement insisté sur la vulnérabilité des systèmes d'information étatiques. Il a fait une référence directe aux attaques informatiques d'envergure qui ont ciblé, à partir d'octobre 2025, plusieurs administrations financières et structures publiques stratégiques, notamment la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, la Direction générale des Impôts des Domaines (DGID), ainsi que la Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF).
 

Face à la sophistication de ces agressions numériques, Ali Ngouille Ndiaye a préconisé un renforcement urgent et substantiel des protocoles de cybersécurité et des dispositifs de défense nationale pour préserver l'intégrité des données de l'État.
 

MS/NDARINFO
 



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