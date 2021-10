Sénégal : Top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection nationale

Henri Camara

Sadio Mané

Mamadou Niang

Mamadou Diallo

El-Hadji Ousseynou Diouf

Aujourd’hui retraité, Henri Camara détient le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur en équipe national au Sénégal. Passé par les Lions de la Teranga entre 1999 et 2009, il fait partie de la génération dorée du Sénégal à la Coupe du monde 2002. Il a notamment réalisé un doublé historique contre la Suède lors de cette compétition. Il a aussi participé à de nombreuses éditions de la Coupe d’Afrique des Nations notamment en 2000, 2002, 2004, 2006 et 2008. Lors de sa brillante carrière, l’ancien joueur de Stoke City a compté 99 sélections avec le Sénégal. Il a inscrit la bagatelle de 31 buts.Il n’est plus à présenter comme ce site ou se trouve les Best live betting odds in Senegal . Sadio Mané est actuellement l’un des meilleurs joueurs africains évoluant en Europe. Au sein de la sélection sénégalaise, son efficacité n’est pas à démontrer. Arrivé en sélection en 2012, il a joué sa première CAN en 2015, puis en 2017 et en 2019. Il compte également une Coupe du monde dans son palmarès en 2018. En tout, l’ancien joueur du FC Metz compte 77 sélections pour un total de 25 buts à seulement 29 ans. A 6 buts du légendaire Camara, il est presque assuré de battre ce record avant de faire ses adieux à la sélection nationale.International sénégalais entre 2002 et 2012, Il a été précieux pour la sélection nationale. Il a participé à cinq phases finales de la Coupe d’ Afrique des Nations avec le Sénégal. Au cours de son parcours en sélection nationale, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a marqué 23 buts faisant de lui le 3è meilleur joueur de la sélection sénégalaise.Fier attaquant de l’équipe national du Sénégal entre 1994 et 2000, il a permis aux futurs joueurs d’avoir une bonne base. En si peu de temps, il s’est hissé au rang des meilleurs attaquants de l’histoire du football sénégalais. En seulement 46 sélections, l’ancien joueur de New England Revolution aux Etats-Unis a marqué 22 buts. Il est pour l’heure, le quatrième meilleur buteur de tous les temps de la sélection nationale du Sénégal.Il a marqué son époque. El-hadji Diouf faisait également partie de la génération dorée de 2002 qui avait pris part à la CAN 2002 et au mondial la même année. Personnellement, il avait marqué les esprits pour sa grande capacité à marquer des buts. Ballon d’or africain en 2001 et 2002, il est également le cinquième meilleur buteur de la sélection sénégalaise avec 21 buts en 69 sélections. Aujourd’hui encore, l’ancien joueur de Liverpool fait partie des ambassadeurs du football sénégalais.