Social : Marie Angélique Diouf s'engage pour l’autonomisation réelle des femmes

La nouvelle ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a pris officiellement ses fonctions lundi à Dakar, affichant sa ferme volonté de transformer la politique sociale en un levier stratégique de développement durable, de prospérité et de souveraineté nationale.







Lors de la cérémonie de passation de service avec la ministre sortante Maïmouna Dièye, la nouvelle responsable du département a rejeté l'approche d'assistance passive, affirmant que l'autonomisation économique des femmes constitue un investissement productif pour l'avenir plutôt qu'une simple charge budgétaire.





Mme Diouf a exhorté les bénéficiaires de subventions publiques à orienter ces ressources vers le renforcement d'activités génératrices de richesse afin de capter le dividende démographique. Forte de son expérience parlementaire, elle a promis une gestion budgétaire rigoureuse et axée sur les résultats, annonçant également des synergies interministérielles pour faciliter l'accès des femmes aux financements durables et stimuler leur contribution à la souveraineté alimentaire.







De son côté, la ministre sortante Maïmouna Dièye a dressé le bilan de ses réformes clés attendues pour l'année 2026, notamment la finalisation du projet de loi d’orientation relative à la protection sociale — arrimé à la Vision Sénégal 2050 — et le texte encadrant l’autonomisation économique des femmes.





Elle a également mis en avant l'avancement des décrets d'application pour les droits des personnes handicapées, l'adoption du projet de décret créant l’Office national de la mutualité sociale (ONAMS) et la poursuite des concertations nationales sur la révision sectorielle du Code de la famille.





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