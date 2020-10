Societe «Barça ou Barsakh» : Une autre pirogue se renverse en mer

Alors que l’enquête suit son cours pour élucider les circonstances dans lesquelles une pirogue de fortune a pris feu, vendredi dernier, faisant plusieurs dizaines de morts, une autre embarcation vient de se renverser en haute mer.



En effet, d’après la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), le patrouilleur «Sangomar» de la Marine nationale sénégalaise et la vedette de la Guardia Civile espagnole ont intercepté une pirogue de migrants clandestins, dans la nuit du 25 au 26 octobre, vers 3 h du matin, à 5 km au large de Dakar.



Mais, regrette notre source, «dans sa manœuvre pour tenter d’échapper à son arraisonnement, la pirogue s’est renversée après une collision avec le patrouilleur ‘’Sangomar’’. Et les patrouilleurs n’ont pu sauver que 39 personnes qui ont été, d’ailleurs, transférées vers la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar, note la Dirpa.



Celle-ci assure, toutefois, que deux autres patrouilleurs de la marine nationale ont ensuite rejoint la zone pour poursuivre la recherche de naufragés.



L’enquête est ouverte pour déterminer l’identité de la pirogue et le nombre exact de personnes ayant embarqué à bord de la barque en question.



