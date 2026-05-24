Solidarité nationale : Diomaye Faye offre 2 millions FCFA et un mouton à chaque supporter de retour du Maroc

À la suite de leur accueil officiel à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé d'octroyer un appui financier de 2 millions de FCFA ainsi qu'un mouton de Tabaski à chacun des 18 supporters sénégalais rentrés de détention au Maroc. Cette mesure d'urgence vise à soutenir les familles et à faciliter la réinsertion sociale de ces citoyens après une période de crise.





Un appui direct à l'approche de la fête de la Tabaski

Ce geste de haute portée sociale vient matérialiser la promesse d'accompagnement formulée par le chef de l'État lors de son allocution solennelle au salon d'honneur de l'AIBD ce dimanche 24 mai 2026. En allouant une enveloppe financière individuelle de 2 millions de FCFA et un bélier à l'ensemble des membres du collectif (les 15 graciés de la veille ainsi que les 3 libérés ayant purgé leur peine), la Présidence prend directement en compte les charges économiques accumulées par les ménages durant les 125 jours de détention au Maroc.





Faciliter le dépassement des épreuves vécues à l'étranger

Lors de la cérémonie de réception, à laquelle participaient la Fédération sénégalaise de football (FSF) et les proches des détenus, le président Faye avait exhorté ces jeunes « à dépasser cette étape, à marcher la tête haute et la posture fière ».



En inscrivant cette dotation matérielle et financière dans le budget d'assistance de l'État, les autorités entendent effacer le traumatisme né des incidents survenus en marge de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 et permettre aux familles de célébrer les fêtes confessionnelles à venir dans la dignité et la sérénité.





MS/NDARINFO





