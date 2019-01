Le football loin d'être une simple activité sportive, est une industrie qui rapporte de nos jours des montants colossaux aux clubs. Lors du mercato aussi bien hivernal qu'estival, les grosses écuries d'Europe déboursent des fortunes pour s'adjuger les services d'un joueur. En témoigne le transfert du brésilien Neymar Jr du FC Barcelone au PSG qui a coûté près de 222 millions d'euros à l'administration du club de la France. À un moment ou l'autre, certains clubs se sont accaparés des joueurs africains contre un chèque énorme. Voici le Top 10 des plus gros transferts des footballeurs africains. Des joueurs qui ont signé pour la plupart dans des pays où on adore les jeux en ligne Didier DrogbaCela remonte au mercato estival 2004. Alors âgé de 26 ans, l'ex international ivoirien Didier Drogba rejoint les rangs de Chelsea en provenance de l'Olympique de Marseille pour une somme de 37 millions d'euros. Avec le club londonien, l'attaquant ivoirien, double ballon d'or africain, a gagné la Champions League ainsi que quatre titres de champion d'Angleterre.Mickaël EssienMickaël Essien, ancienne gloire du football ghanéen figure dans les transferts les plus chers des joueurs africains. En effet, en 2005, le milieu de terrain a quitté l'Olympique Lyonnais pour le club londonien Chelsea contre un chèque de 38 millions d'euros.Eric BaillyDéfenseur central de formation, Eric Bailly âgé de 24 ans est l'un des défenseurs africains les plus chers du moment. En 2016, il est arrivé à Manchester United à 38 millions d'euros alors qu'il était pensionnaire du club de Villarreal dans l'élite du football espagnol.Cédric BakambuEn 2017, des rumeurs envoyaient l'attaquant congolais à Beijing Guoan pour 74 millions d'euros. Mais finalement, le joueur formé à Sochaux a quitté Villarreal pour le club chinois Beijing Guoan contre un chèque plutôt lourd : 40 millions d'euros. Ainsi, le natif d'Ivry-sur-Seine est l'un des congolais les plus chers.Sadio ManéSans aucun doute, l'enfant terrible du football sénégalais se retrouve dans cette liste. Courtisé par plusieurs grosses écuries de Premier League en 2016, l'attaquant né à Sedhiou au Sénégal rejoint dans la foulée Liverpool. Dans cette transaction, Southampton son ancien club a perçu une fortune de 41 millions d'euros.Mohamed SalahMeilleur joueur de Premier League en 2017, ballon d'or africain 2017 et 2018, meilleur joueur arabe selon la presse sportive, Mohamed Salah n'aurait pas eu tout ce mérite s'il était toujours du côté de la Roma. C'est bien Liverpool qui a révélé celui que l'on surnomme « Egyptian King ». Et en 2017, il aura fallu débourser 42 millions d'euros par l'administration des Reds pour convaincre la Roma de libérer Salah.Naby KeitaL'an dernier, le club entraîné par Jürgen Klopp a marqué un gros coup en s'offrant le jeune milieu de terrain guinéen. En effet, pensionnaire du RB Leipzig en Allemagne, Naby Keita a posé ses valises à Liverpool pour un transfert qui a coûté 54 millions d'euros.Pierre-Emerick AubameyangAutrefois pensionnaire du Borussia Dortmund en Allemagne, l'attaquant gabonais en froid avec son club a décidé de rejoindre les Gunners d'Arsenal après cinq saisons pleines au pays de Thomas Müller. Le montant du transfert de celui qui est avec 15 buts, l'actuel deuxième meilleur buteur de Premier League est estimé à 63 millions d'euros. Le ballon d'or africain 2015 est ainsi le deuxième sur la longue liste des joueurs les plus chers du continent noir.Riyad MahrezLe milieu de terrain de Manchester City est le joueur africain le plus cher du moment. Meilleur joueur africain de Premier League out encore ballon d'or africain 2016, le natif de Sarcelles s'est révélé au monde avec la modeste équipe de Leceister. Très courtisé, il a rejoint les skyblues l'an dernier contre une somme colossale soit 68 millions d'euros. Ce transfert place indubitablement l'international algérien en tête des dix joueurs les plus chers d'Afrique.Voilà ainsi la liste des perles d'Afrique qui évoluent en grande majorité dans des clubs très huppés sur le vieux continent. Outre les joueurs précités, plusieurs autres à l'image de Yaya Touré ou encore Wilfried Bony ont des transferts qui avoisinent les 30 millions d'euros. Les talents africains continuent de faire parler d'eux en Europe. Les prochaines années, d'autres pépites signeront probablement dans des clubs des championnats les plus médiatisés contre des sommes qui tourneraient autour de la centaine de millions d'euros.