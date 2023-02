Top 3 des transferts sénégalais au mercato hivernal 2023

#1 Bamba Dieng

Le 27 janvier 2023, Bamba Dieng est parti de l’OM pour s’engager au FC Lorient . Le montant du transfert a été fixé à 7 millions d’euros. Avec un temps de jeu limité à 320 minutes dans la première partie de la saison 2022-2023 sous le maillot marseillais, l’attaquant a marqué 2 buts et offert 1 passe décisive.Le joueur de 22 ans espère profiter de plus d’occasions sur le terrain pour montrer son talent, vivre de sa passion et aider sa nouvelle équipe à obtenir les meilleurs résultats. Il a signé un contrat pour rester au FC Lorient jusqu’au 30 juin 2025, avec une option lui permettant de prolonger de 2 ans si accord commun.