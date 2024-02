Toussaint Manga et Pape Abdoulaye Touré recouvrent la liberté

L'ancien député libéral et l'étudiant-activiste sont libres, selon une information livrée par leur avocat Me Moussa Sarr.



Toussaint Manga a été inculpé le 3 août dernier par le juge Mamadou Seck pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique [...]", rappelle la robe noire saisie par nos confrères de Seneweb.



L'ancien député libéral avait été placé sous mandat de dépôt après son interrogatoire dans le bureau du juge d'instruction du deuxième cabinet.



Quant à Pape Abdoulaye Touré, il a été inculpé le 9 juin dernier par le juge d'instruction du deuxième cabinet pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses, selon son avocat Me Moussa Sarr.