UCAD : Médoune DIEYE, nouveau président des Élèves et Étudiants Saint-louisiens

Le lycée Maurice Delafosse a abrité ce samedi 9 juin l’élection du nouveau bureau de l’Union des Élèves et Étudiants saint-louisiens de l’Université de Dakar (UEES). C’est dans une ambiance de scrutin présidentiel que les étudiants se sont mobilisés pour choisir leurs futurs dirigeants.





Les listes orange (bureau sortant), bleue et blanche étaient en lice dans cette élection qui plusieurs fois a été reportée par le bureau sortant pour défaut de temps. Le vote a débuté vers les coups de 11h 30 après que toutes les vérifications d’usages ont été faites par les « sages » et les représentants des différentes listes en compétition.





De longues files de filles et de garçons ont spontanément pris place devant le bureau qui servait de lieu de vote. Durant toute la journée, les étudiants se sont succédés dans les isoloirs installés pour les besoins du scrutin.

Vers 14heures, le vote a été interrompu à cause de la forte affluence des votants mobilisés pour la circonstance et également la fin du premier lot de bulletin imprimé. Une trentaine de minutes plus tard les choses ont repris avec un rythme bien soutenu jusqu’à 17h 30’ ou le bureau de vote devait être fermé.





La liste BLANCHE a remporté la victoire avec plus de cent voix devant ses concurrents. Réagissant après son succès, le président de liste Blanche, Médoune DIEYE, a exprimé toute sa joie et a loué le travail de terrain que son équipe a abattu durant tous ces derniers mois pour aboutir à ce résultat.



Déclinant les premiers objectifs du mandat M.DIEYE envisage de renforcer l’encadrement pédagogique des étudiants saint-louisiens et l’amélioration de leurs conditions d’hébergement, il appelle également les autorités de la commune à renforcer la subvention afin que les étudiants puissent vivre dans de bonne condition qui est le gage de leur réussite universitaire.



SMT pour Ndarinfo.com