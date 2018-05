Université Gaston Berger : le SAES souhaite « un retour rapide à la normalité »

La coordination SAES de l’UGB a tenu une assemblée générale ce mercredi 23 mai 2018 de 10h30 à 14h45 pour examiner la situation qui prévaut à l’UGB et discuter des perspectives.



Constatant les saccages des biens de l’université ayant entrainé la destruction :



· de bureaux d’enseignants,

· des services du rectorat (direction des ressources humaines, des finances, de la scolarité, Secrétariat General de l’Université, cabinet du Recteur, etc.),

· de l’Agence Comptable,

· du Centre Régional des Œuvres universitaires



la coordination condamne fermement les actes de vandalisme et dénonce toute forme de violence dans l’espace universitaire.



L’Assemblée générale constate avec amertume que les conditions minimales de sécurité, de quiétude et de sérénité ne sont pas remplies pour une reprise des activités à l’Université Gaston Berger.



Elle en appelle à la responsabilité pouvoirs publics pour aider à remettre sur pieds l’administration de l’UGB et les invite à prendre toutes les initiatives nécessaires à la restauration d’un climat propice au retour rapide à la normalité.



Fait à Saint-Louis, le 23 mai 2018