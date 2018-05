Université : Macky augmente les bourses et diminue les tickets de restauration

Ce lundi, le Président Macky Sall a pris des mesures importantes portant l’une sur l'augmentation du nombre de boursiers et l’autre sur le taux mensuel des bourses.



Ainsi, la demi-bourse passe de 18 000 F Cfa à 20 000 F Cfa ; la bourse entière passe de 36 000 F Cfa à 40 000 F Cfa ; celle de 60 000 F Cfa passe à 65 000 F Cfa.



Le ticket de restauration passe de 75 F Cfa à 50 F Cfa pour le petit déjeuner ; le déjeuner et le dîner passent de 150F Cfa à 100F Cfa.



Pour rappel, ces mesures ont été prises au cours de la rencontre entre le chef de l'Etat et les étudiants.



DAKARACTU