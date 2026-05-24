Urgent : El Malick Ndiaye annonce sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale

Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a annoncé officiellement sa démission de ses fonctions ce dimanche 24 mai 2026. L'information a été rendue publique par le biais de ses plateformes numériques à travers un message solennel, provoquant un nouveau séisme politique au sein de l'appareil d'État, alors même que le Bureau de la Chambre se réunissait cet après-midi pour réorganiser le calendrier législatif.





Un choix guidé par le sens de l'État et l'intérêt national

Dans sa déclaration écrite, le chef du pouvoir législatif sortant présente son retrait comme l'aboutissement d'une démarche mûrement réfléchie. « Cette décision procède d’un choix personnel, guidé avant tout par ma conception des institutions, de la responsabilité publique et de l’intérêt supérieur de la Nation », a-t-il clarifié.





El Malick Ndiaye a profité de cette tribune pour dresser un rapide bilan de son passage au perchoir, évoquant ses efforts conjoints avec l'administration parlementaire pour insuffler des réformes axées sur le contrôle, la transparence et la modernisation des procédures internes de la représentation nationale.





Remerciements républicains et fidélité aux idéaux de PASTEF

Le président démissionnaire a tenu à exprimer sa gratitude à l'endroit de l'ensemble des acteurs de l'Hémicycle, sans distinction de bord politique. Ses remerciements sont allés aux députés de la majorité comme de l'opposition, aux membres de son cabinet ainsi qu'aux personnels administratifs de l'Assemblée. Investi et élu sous la bannière de PASTEF-Les Patriotes, il a également rendu un hommage appuyé aux militants et responsables de sa formation politique, saluant leur fidélité aux idéaux de transformation sociale.





Tout en quittant la tête de la deuxième institution de la République, El Malick Ndiaye a réaffirmé son ancrage dans le débat public et la défense des principes démocratiques. « Au moment où je quitte cette haute fonction, je demeure profondément convaincu que la stabilité de nos institutions, le respect du dialogue républicain, la préservation de la paix civile, de la cohésion nationale et de l’intérêt supérieur du Sénégal doivent demeurer, en toutes circonstances, notre boussole commune », a-t-il martelé, appelant la classe politique au discernement et à la hauteur en ces moments de reconfiguration du pouvoir.





MS/NDARINFO



