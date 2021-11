Valorisation du patrimoine classé : Le jeune entrepreneur social Mamadou Dia promeut des synergies entre Saint-Louis et La Havane

Invitée par le jeune entrepreneur, une délégation saint-louisienne a participé à Bilbao (Espagne) entre le 16 et le 23 octobre, à une rencontre tripartite sur le thème « Patrimoine et Développement » entre le Sénégal, Cuba et le Pays Basque.

La délégation, composée par l’adjointe au Maire, Mme Aida Mbaye DIENG, la directrice du CRDS, Mme Fatima Fall et le chef de section de Métiers du Patrimoine de l’Université Gaston Berger de Saint Louis, M. Abdoul Sow a eu a présenter les atouts et défis de Saint Louis en matière de Patrimoine afin de chercher des synergies avec la ville de La Havane (Cuba) aussi classée Patrimoine de l’Humanité par l'Unesco.

En ce qui concerne la délégation cubaine, elle était représentée par trois membres du Bureau de l’Historien de la Ville de La Havane, a savoir : Patricia Rodriguez, directrice du Plan Maitre de la Ville de la Havane, Magda Resik, directrice de communication et Katia Cardenas, directrice de gestion culturelle de la division de patrimoine dudit bureau. Elles ont présenté le travail réalisée depuis 30 ans en matière de préservation du patrimoine et de mise en valeur de la ville à travers notamment du secteur culturelle.

Les deux équipes ont échangé des possibilités de collaboration tripartite avec des techniciens, praticiens et académiciens issus de différentes entités du Pays Basque et elles ont visité des expériences de mise en valeur du patrimoine de la capitale, Bilbao.

Le programme a été désigné et conçu par le jeune entrepreneur social et fondateur de Hahatay Gandiol, Mamadou Dia, qui a une longue expérience de collaboration avec la coopération du Pays Basque. Entre autres, les différentes entités de coopération décentralisée basques ont financé les projets de la radio communautaire de Gandiol, une maison de femmes, le nouveau centre de santé de Ndiebene et un centre de communication communautaire au niveau de Ndiol.

La dite rencontre s’inscrivait dans le cadre plus large du Festival International de Cine Invisible de Bilbao, auquel la délégation sénégalaise a participé à la cérémonie de clôture.

