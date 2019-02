Victoire du président Macky SALL : BBY/Saint-Louis obtient un soutien de taille.

Natif de Saint-Louis, El Hadji Djibril Dieng est promotionnaire de Mansour Faye ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, maire de Saint-Louis et coordonnateur départemental de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yaakar(BBY).



Venu répondre à l’invitation de son ami et frère Vieux Dème Ndiaye qui lançait son mouvement, il a souligné être également à Saint-Louis pour apporter son soutien à la coalition Benno Bokk Yaakar pour le triomphe de son candidat Macky Sall, au soir du 24 Février 2019.



M. DIENG n’exclut pas également de revenir dans sa ville natale pour d’autres activités sur le terrain allant dans le sens de renforcer le camp présidentiel pour une éclatante victoire du président Macky Sall dès le premier de l’élection présidentielle.





NDARINFO