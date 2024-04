Visite à Nouakchott : Bassirou Diomaye FAYE salue des "entretiens empreints de cordialités"

" De retour à Dakar, je tiens à adresser mes remerciements à mon frère S.E.M. Mohamed Ould Cheikh El GHAZOUANI, Président de la République sœur de Mauritanie et au peuple Mauritanien pour leur accueil chaleureux et toutes les marques d’attention qui m’ont été réservées, ainsi qu’à ma délégation", a déclaré le président de la République après sa première visite officielle hors du pays.



" Nos entretiens empreints de cordialités et marqués par de larges convergences de vues traduisent un renforcement des liens historiques de bon voisinage, d’amitié fraternelle et de coopération confiante, qui unissent nos deux pays", a ajouté le Chef de l'Etat.



Rappelons que dans la cadre de ses tournées de renforcement des coopérations avec nos voisins, le Président se rendra en Gambie, ce samedi.