Yankhoba Diémé révèle sa proximité avec Diomaye Faye : "C'est lui qui m'a amené dans PASTEF"

Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a répliqué à ses détracteurs en revendiquant " des relations particulières avec le président de la République qui précèdent la politique" . Pour le membre du Gouvernement d'Al Aminou Lo, Bassirou Diomaye Faye est " un promotionnaire de classe, un ami, un voisin de chambre". " C'est lui qui m'a amené dans le Pastef", a-t-il révélé.



« Mon père est décédé en 2020. Il a été enterré dans mon village. C'est le président Bassirou Diomaye Faye et moi-même qui l'avons mis sous terre », a-t-il ajouté.





« J'ai appris la devise de mon Parti. C'est "don de soi pour la patrie", pas don de soi pour le Parti. J'ai choisi d'accepter un sacerdoce. J'ai choisi de répondre à l'appel de la République » », a conclu M. Diémé.





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