​« NDAR ne doit plus être l'otage d’une famille (…) je tend la main à Mary Teuw NIANE », dixit Ousmane SONKO – video

« Nous remercions notre professeur, notre grand frère, notre ami et notre maître Mary Teuw NIANE. Nous lui tendons la main. Il a sa place dans ce combat. Depuis longtemps, nous discutons à distance. Nous ne pouvions nous allier parce que nous étions dans des postures politiques différentes. Aujourd’hui, qu’il a pris la responsabilité de soutenir son jeune Frère Abba MBAYE, nous magnifions son acte », a dit Ousmane SONKO. « Si nous faisons l’addition des voix obvenus par YAW, WALLU et la mouvance de MTN lors des locales, nous battrons Benno Bokk Yakaar à Saint-Louis avec plus de 10.000 voix » , s’est-il réjoui en exhortant les militants à maintenir la dynamique de mobilisation. « NDAR doit assurer sa remontada. Elle ne doit plus être l’otage d’une famille ou d’une dynastie », a déclaré la tête de liste nationale de l’intercoalition YAW-WALLU.