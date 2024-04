LIGNES ÉDITORIALES DE NDARINFO

NDARINFO.COM est un fournisseur de journalisme de qualité, conscient qu'une information fiable, pertinente et surtout digne de confiance joue un rôle essentiel dans la société. Notre but est de rapporter les faits et d’informer le public. Ce faisant, nous cherchons à respecter les libertés qu’offrent la démocratie, les droits de la personne et la pluralité d’opinions.



Nous sommes conscients qu’un tel pouvoir s’accompagne de responsabilités et nous cherchons à nous assurer que nos journalistes se comportent de façon professionnelle, tout en protégeant leur capacité à enquêter et à rapporter les faits librement.



C’est pourquoi NDARINFO adhère à la Charte de Déontologie de Munich (ou Déclaration des devoirs et des droits des journalistes) et aux lignes directrices de la Journalisme Trust Initiative (JTI) créée au niveau international pour un journalisme digne de confiance.

Directives éditoriales



Ces Directives éditoriales renforcent notre engagement envers les principes fondamentaux du journalisme – l’exactitude et la communication factuelle ; l’impartialité et l’équité ; l’humanité et le respect d’autrui ; l’indépendance éditoriale et la responsabilité par la transparence.

Ces directives établissent nos attentes concernant le comportement de notre personnel, de nos collaborateurs indépendants et de tout autre individu contribuant au contenu éditorial. Elles traitent de trois domaines : gestion et pratiques générales dans la salle de rédaction, règles éditoriales de base, et conflits d’intérêts.

Les directives s’appliquent à tout le personnel et sont mises en œuvre conformément à la structure administrative de l’organisation. Elles sont supervisées par les cadres supérieurs et la personne en charge de la Direction de l’information ou de la Rédaction en chef.

Elles sont conçues pour que le public puisse facilement les comprendre et s’appliqueront à toutes les activités liées au contenu, à la collecte d’information et à la production pour lesquelles l’éditeur de NDARINFO est responsable.

Dans cette optique, notre média s’engage à une vérification rigoureuse concernant le contenu en ligne provenant du public ou toute autre information reçue du public en général.

Dans la défense de ces intérêts publics, NDARINFO s’engage à veiller à :

A. L’indépendance éditoriale et à s’assurer que toute publicité, tout contenu parrainé ou tout autre produit éditorial à but commercial se démarque et se distingue clairement du matériel éditorial produit conformément aux principes fondamentaux du journalisme ;

B. L’interdiction de tout contenu, qu’il soit éditorial ou généré par le public, en raison de diffamation, de discours haineux, d’atteinte à la vie privée ou d’abus.

Les journalistes ne doivent pas utiliser du contenu provenant de sources externes non autorisées – qu’il s’agisse d’images, de textes ou d’autres médias – sans obtenir les permissions nécessaires.

Tout membre du public peut formuler des plaintes au sujet de nos contenus via cette adresse : 774179601/info@ndarinfo.com.



Chaque plainte rapportée sera traitée avec rigueur et responsabilité par la personne en charge de la rédaction en chef et, lorsqu’il sera nécessaire, des corrections publiques seront apportées dans les mêmes conditions que les contenus mis en cause.

En cas de plainte ou de présomption de violation des règles journalistiques, NDARINFO.COM reconnaît le droit au public de saisir le CORED, Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (https://cored.sn/) pour un arbitrage extérieur, si nécessaire.

Nous nous engageons à respecter :

- La vie privée des individus et à appliquer une transparence et responsabilité dans la gestion des données personnelles que nous pourrions collecter pour des besoins d’analyse des performances de nos contenus

- La confiance en l’exactitude, l’authenticité et la fiabilité de notre information

- L’honnêteté à propos de nos sources, et l’anonymat pour celles qui en ont besoin (pour des raisons de sécurité ou autres)

- La protection et le respect des personnes vulnérables, des enfants et des mineurs

Afin de permettre aux membres de notre rédaction d’assurer convenablement leur mission, NDARINFO s’engage :

- À créer des conditions pour le renforcement régulier de leur capacité sur les nouveaux enjeux, approches et cadres juridico-réglementaires

- À apporter les appuis nécessaires en amont et en aval à ceux qui seront appelés à réaliser des missions dans des zones/circonstances hostiles ou à être exposés à des contenus sensibles

- À mettre à leur disposition un répertoire régulièrement mis à jour de personnes ressources sur des questions techniques et pointues

- À leur reconnaître le droit de créer une organisation syndicale, ou d'y adhérer

- À créer et promouvoir des cadres de dialogue social

- appliquer une politique de recrutement et de management inclusive et sans discrimination

- À mettre en œuvre les dispositions de la Convention Collective en vigueur.