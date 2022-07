​FERMETURE DES CAMPUS SOCIAUX : Les étudiants de l'UGB disent "niet" et ne comptent pas quitter leurs chambres.

Le communiqué que la Direction du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous) a sorti ce lundi et qui porte à la connaissance des étudiants de la fermeture jusqu'à nouvel ordre des campus sociaux de l'Université inquiète énormément les étudiants de l'Université Gaston Berger.



Les raisons avancées par l'autorité dans ce communiqué sont entre autres l'intrusion, par effraction, des étudiants dans les locaux des restaurants universitaires suivis d'actes de pillage de masse, de saccage des infrastructures et de destruction des équipements de restauration. Des accusations balayées d'un revers de main par les étudiants de Sanar qui parlent de communiqué diffamatoire et irresponsable.



Pour le porte-parole du jour de la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL), Ousmane Gueye, "le social n'a jamais conditionné la pédagogie donc ce n'est pas en ces moments où beaucoup d'UFRs se dirigent vers des sessions uniques voire des années invalides qu'une pareille décision aussi farfelue et irréfléchie sera acceptée". Par ailleurs, les responsables de la Coordination des étudiants de Saint-Louis invitent le Recteur de l'UGB, Président du Conseil Académique, à prendre ses responsabilités et à se prononcer sur la situation désastreuse de l'Université.



La CESL a demandé hier à la communauté estudiantine de rester tranquillement dans leurs chambres tant que les cours se poursuivent du côté du campus pédagogique. Ces étudiants de l'Université de Saint-Louis exigent la réouverture immédiate des restaurants des campus sociaux. Pour rappel, la Direction du Crous avait fermé les deux restos à la suite du mot d'ordre de 72 heures de journées sans tickets. Une décision qui n'avait pas plu du tout aux étudiants de l'UGB de Saint-Louis.



