​Formation professionnelle : À Saint-Louis, des barrières repoussent les personnes handicapées

Devant la faible fréquentation des institutions de formation professionnelle, la secrétaire de la section féminine de l’association des personnes à mobilité réduite à Saint-Louis, lance un cri de cœur. Mme Diaw Guèye BALDE évoque des barrières « physiques » et « financières » qui ne favorisent pas l’accès à ces sessions par cette frange de la population. « La meilleure manière de lutter contre la mendicité est de capaciter les personnes handicapées », a-t-elle pourtant indiqué.



Mme BALDE s’exprimait en marge du lancement, ce matin, d’une série de formation destinée à ses membres. Une première session en infographie et sérigraphie enrôle 27 jeunes filles et garçons pour une durée de quatre mois. Ce, grâce à une synergie entre le 3FTP, le service de l’action sociale et le centre Keur Mame Fatim KONTE.



