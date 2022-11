​Guet-Ndar : la FIDEI ressuscite l’école Cheikh TOURE - vidéo

La réanimation de l’école Cheikh TOURE a aboutit. Cible de l'érosion côtière, elle avait perdu une bonne partie de son corps. Une mesure de fermeture a été ainsi prononcée à son encontre en 2016, compte tenu du danger qu’elle présentait pour les enfants et le corps enseignant. La FIDEI, partenaire historique de l'école est ainsi venu à son secours, en lançant le projet « Renaissance ou Dekkal FIDEI ». Cet élan vise à soulager les élèves déployés à Ndar Toute et freiner les déperditions en propension. Une rondelette de 15.000 euros a été degageé par l'organisation humanitaire pour réhabiliter le bâtiment B et le centre socio-éducatif. Cela a permis de récupérer 9 salles pour l'élémentaire et 3 pour la maternelle. « Dès lundi, les enfants vont retrouver le chemin de l'école », a annoncé hier vendredi Oumar THIOYE, le représentant résident de la FIDEI, à l'occasion d’une cérémonie de réception des nouvelles infrastructures.