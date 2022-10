​L’UGB reçoit un important lot de mobiliers de la part d’un alumni - vidéo

Mouhamadou Léopold DIOP, diplômé de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, n’a pas oublié son alma mater. Le président de l’association Solidarité WALO ne rate aucune bonne occasion pour soutenir l’institution université qui l’a accueilli et formé. Après avoir équipé une salle de l’UFR SAT qu’il a fréquenté, remis un lot de livres à l’UFR Des Civilisations, Religions, Arts et Communication (UFR CRAC), il a offert vendredi, 500 places d’amphithéâtre, 150 chaises, 75 tables, 50 tableaux, des bureaux et des armoires à l’UGB. Le recteur sortant qui procédait à la réception, a fortement magnifié le geste. Ousmane THIARE a salué devant l’assistance « le témoignage d’une reconnaissance de l’Université qui vous a formé ». « En tant qu’alumni, vous illustrez l’importance pour l’institution de garder des liens forts avec ses anciens étudiants a –t-il ajouté. M. DIOP a rappelé qu’à travers cette démarche, il tient à rendre hommage aux institutions qui l’ont forgé. « Nous voulons participer au développement de notre pays. Et, dans cette dynamique, chacun a sa contribution a apporté », a –t-il dit.